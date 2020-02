Strategia Alior Banku zakłada 95 mld zł aktywów i ROE powyżej 10% w 2022 roku



Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Strategia Alior Banku "Więcej niż bank" obejmująca lata 2020-2022 zakłada m.in. osiągnięcie 95 mld zł aktywów (wobec 76,73 mld zł aktywów na koniec 2019 r.), a także podwyższenie wskaźnika ROE o 1,6 pkt proc. wobec ub.r. do ponad 10% w 2022 r. oraz obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) odpowiednio do 41% z 43%, podał bank.

Marża odsetkowa netto (NIM) ma wzrosnąć o 0,1 pkt proc. (wobec 2019 r.) do 4,6% w 2022 r., wskaźnik kosztu ryzyka (COR) - spaść o 0,6 pkt proc. do 1,8%, zaś COF - spaść o 0,2 pkt proc. do 1%, wyliczono w prezentacji dotyczącej strategii.

W horyzoncie strategii Alior Bank planuje utrzymanie nadwyżki współczynnika kapitałowego Tier1 na poziomie co najmniej 125 pb na koniec każdego roku.

"Alior Bank ogłasza strategię 'Więcej niż bank' obejmującą lata 2020-2022. Podstawowym celem Banku jest ułatwianie codziennych działań klientów w różnych obszarach ich życia. Bank wykorzysta do tego możliwości otwartej bankowości oraz najnowsze technologie" - czytamy w komunikacie.

Nowa strategia Alior Banku to plan rozwoju dla banku nowej generacji. Zakłada rozbudowę aplikacji mobilnej, rozszerzenie oferty o produkty pozabankowe oraz wdrożenie narzędzi i wykorzystanie technologii, które poprawiają doświadczenia klientów i wzmacniają relację z nimi, dodała instytucja.

"Branża finansowa zmienia się w szybkim tempie. Bankowość cyfrowa to już codzienność naszych klientów, a ich oczekiwania wykraczają poza zarządzanie domowymi czy firmowymi finansami. Mają one decydujący wpływ na ewolucję, jaką w szybkim tempie przechodzimy - od modelu tradycyjnego, poprzez bank cyfrowy, wysoce spersonalizowaną ofertę, aż po coś więcej niż bank. Zaufanie, jakim darzą nas klienci, zaprocentuje niespotykaną do tej pory wygodą i możliwościami - dużo większymi niż dotychczas. Chcemy otaczać klienta swoim wsparciem i usługami wykraczającymi poza świat bankowości. To bliska przyszłość - taki będzie nasz bank w 2022 roku" - powiedział prezes Krzysztof Bachta, cytowany w komunikacie.

Alior Bank zapowiada, że wyjdzie poza ramy bankowości i stworzy w swojej aplikacji Alior Mobile ekosystem usług pozabankowych, z których klient będzie mógł wygodnie korzystać o każdej porze, bez względu na to, gdzie się znajduje.

"Kupi bilet komunikacji miejskiej, bilet do kina, ubezpieczy mieszkanie, samochód czy zapłaci za paliwo lub przejazd autostradą. - Alior Mobile ma towarzyszyć klientowi w codziennym życiu, nie tylko w sprawach związanych z zarządzaniem finansami - zapowiada zarząd" - czytamy w materiale.

Bank planuje stopniowo udostępniać w aplikacji kolejne rozwiązania własne oraz dostarczane przez uznanych partnerów zewnętrznych i w ten sposób zyskać miano lidera otwartej bankowości. Dzięki umiejętności szybkiej adaptacji i kompetencjom technologicznym, które Alior rozwija od samego początku, będzie mógł integrować nowe funkcje sprawniej i szybciej niż jego rynkowi konkurenci. Docelowo z aplikacji Alior Banku ma korzystać aż 1,5 mln klientów, podano też w komunikacie.

Poprawa doświadczenia klienta ma przełożyć się na wzrost wskaźnika NPS (ang. Net Promoter Score) o 11 pkt proc. do 40% na koniec 2022 roku, a także na wzrost liczby klientów oraz wykorzystanie naszych produktów i funkcjonalności, podkreślono dalej.

Według strategii, liczba klientów indywidualnych ma wzrosnąć do 4,5 mln w 2022 r. z 4,1 mln w 2019 r., a biznesowych - odpowiednio do 300 tys. z 220 tys.

Dalszy rozwój Alior Banku jest bezpośrednio związany z nowymi technologiami. Plan na najbliższe trzy lata zakłada nie tylko szybkie tempo wdrażania innowacyjnych rozwiązań i wykorzystanie możliwości otwartej bankowości, ale także stosowanie zaawansowanej analityki do najlepszej na rynku personalizacji oferty, zapowiedział także bank.

"Alior Bank wykorzysta dane udostępniane przez swoich klientów, by udoskonalić ofertę i dopasować ją do potrzeb konkretnej osoby. Dla wygody klientów Alior Bank planuje też uprościć i unowocześnić obsługę. Dzisiaj już 100 robotów wspiera procesy realizowane dla klientów banku. Wykorzystanie sztucznej inteligencji sprawi, że nawet 30% rozmów z klientami będzie się odbywać za pośrednictwem chatbotów, a 60% z udziałem voicebotów. Klienci dużo więcej będą mogli zrobić samodzielnie, także dzięki aplikacji Alior Mobile" - wskazano w komunikacie.

W segmencie przedsiębiorstw nowa strategia zakłada rozwój ekosystemu produktów i usług zarówno bankowych, takich jak faktoring czy leasing, jak i pozabankowych, m.in. prowadzenia księgowości, czy obsługi PPK.

"Alior Bank będzie dla przedsiębiorców partnerem na każdym etapie rozwoju biznesu: od założenia firmy, poprzez jej rozwój, prowadzenie online, aż po wyspecjalizowaną pomoc przy większych operacjach. Zapewni im także eksperckie wsparcie dostosowane do specyfiki branży i rynku, na którym funkcjonują. Będzie to źródłem przewagi konkurencyjnej Alior Banku i budowania trwałych relacji z przedsiębiorcami" - czytamy dalej.

W planach banku ważną rolę odegra także sieć nowoczesnych oddziałów. Niedawno Alior Bank zaprezentował ich nowy format.

"Procesy wspierane są przez technologie, a z kolei oddziały Alior Banku są elementem całej infrastruktury bankowej, na którą składają się m.in. bankowość cyfrowa, internetowe wnioski kredytowe oraz zautomatyzowane decyzje, nowoczesne metody płatności oraz bankomaty i wpłatomaty. Pierwszy taki oddział powstał w Warszawie, drugi w Gdańsku. Do końca roku będzie w sumie 30 takich placówek, a w horyzoncie strategii ponad 100" - zapowiedziano w komunikacie.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)