APS Energia kupiła budynek admin.-produkc. w Jekaterenburgu za 80 mln RUB netto



Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - APS Energia Rus - rosyjska spółka zależna APS Energia - podpisała z ZAO Uralenergo umowę zakupu budynku administracyjno-produkcyjnego w Jekaterenburgu za 80 mln RUB netto (ok. 4,8 mln zł), podała APS Energia. Powierzchnia nieruchomości wynosi 2,5 tys. m2, z czego 1,8 m2 to przestrzeń produkcyjno-magazynowa.

"1,8 tys. m2 przedmiotowego budynku stanowi powierzchnia produkcyjno-magazynowa, a 0,7 tys. m2 powierzchnia administracyjno-biurowa. Do nabytego budynku została przeniesiona działalność produkcyjna kupującego, co zwiększa zdolności produkcyjne OOO APS Energia Rus około 2,5-krotnie. Stosownej zmianie uległ również adres siedziby OOO APS Energia Rus" - czytamy w komunikacie.

Zakup został sfinansowany w 20% z środków własnych spółki APS Energia RUS, a w 80% z kredytu hipotecznego w AO Gazprombank, podano również.

APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,93 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)