Alior Bank nie planuje wypłaty dywidendy w horyzoncie nowej strategii



Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Alior Bank nie planuje wypłaty dywidendy w horyzoncie ogłoszonej dziś strategii na lata 2020-2022, poinformował prezes Krzysztof Bachta. Bank planuje dalszy rozwój organiczny.

"W horyzoncie strategii planujemy przeznaczać zyski na dalszy wzrost. Planujemy szybki wzrost wolumenów kredytowych" - powiedział Bachta podczas konferencji prasowej.

"Kapitał, który zbudujemy będzie potrzebny na wzrost, więc nie planujemy dywidendy. Dywidendę będzie można wypłacać po zakończeniu strategii. Część kapitału jest potrzebna na IFRS 9" - dodał.

Prezes poinformował, że bank planuje dalszy rozwój organiczny.

"Planujemy wzrost organiczny, to jest dobry moment na wzrosty - osiągnięcie 95 mld zł aktywów to poziom, który jest wystarczająco dobry, by być efektywnym" - podkreślił.

Strategia Alior Banku "Więcej niż bank" obejmująca lata 2020-2022 zakłada m.in. osiągnięcie 95 mld zł aktywów (wobec 76,73 mld zł aktywów na koniec 2019 r.), a także podwyższenie wskaźnika ROE o 1,6 pkt proc. wobec ub.r. do ponad 10% w 2022 r. oraz obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) odpowiednio do 41% z 43%.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)