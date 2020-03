Cel: Alior Bank ma być liderem otwartej bankowości.

Metoda: elastyczne podejście do biznesu zawarte w nowej strategii. Bank chce wykorzystać swoje atuty. Przede wszystkim technologiczną przewagę, którą utrzymuje dzięki wysokim kompetencjom IT i szybkości wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Maksymalnie wykorzysta także możliwości, jakie daje rynek.

– Stworzyliśmy plan dla banku nowej generacji. Będziemy aktywnie i odważnie kreować nowoczesną bankowość. Chcemy otaczać klienta swoim wsparciem i usługami daleko wychodzącymi poza świat finansów – mówi prezes Alior Banku Krzysztof Bachta. Podczas specjalnej konferencji ogłosił założenia nowej strategii. Plan rozpisany jest na lata 2020–2022.

1. Alior Mobile – więcej niż aplikacja

Alior Bank stworzy własny ekosystem wokół aplikacji mobilnej, która pozwoli klientowi wygodnie korzystać z produktów i usług pozabankowych. Dzięki Alior Mobile klient dostanie wszystko w jednym miejscu i bez wychodzenia z domu – ubezpieczenie, księgowość czy bilet na autobus. Bank planuje udostępniać rozwiązania własne oraz dostarczane przez solidnych partnerów zewnętrznych. Do 2022 roku planuje mieć 1,5 mln aktywnych użytkowników Alior Mobile.

2. Maksymalna personalizacja oferty

Bank wykorzysta wszelkie dane, które klienci mu udostępniają, by udoskonalić ofertę i maksymalnie ją spersonalizować. Zakres usług będzie dopasowany do potrzeb konkretnego klienta. Zaawansowana analityka danych pomoże monitorować reakcje klienta na proponowane funkcjonalności, a komunikacja do niego w czasie rzeczywistym zwiększy efektywność sprzedaży.

3. Wygoda dla klientów

Nowoczesna i prosta obsługa oznacza, że klienci mogą wiele czynności bankowych wykonać sami. Dzięki temu bankierzy skupią się na roli doradców i przewodników. Nowoczesne oddziały będą miejscem z najwyższym standardem obsługi.

4. Relacja z klientem biznesowym

Nowa strategia w segmencie przedsiębiorstw zakłada rozwój ekosystemu produktów i usług bankowych, takich jak faktoring czy leasing, oraz pozabankowych, np. księgowości czy pracowniczych planów kapitałowych. Alior Bank będzie dla przedsiębiorców partnerem na każdym etapie rozwoju biznesu. Zapewni im także eksperckie wsparcie dostosowane do branży i nawet lokalnych rynków, na których działa firma.

5. Technologiczny lider

Dzięki silnym kompetencjom technologicznym Alior Bank może zwinnie integrować nowe funkcje. Ma odpowiednie narzędzia, kompetentny zespół oraz doświadczenie, by wyjść poza ramy cyfrowej bankowości i stać się czymś więcej niż bank. Już dziś w Alior Banku działa prawie 100 robotów, a dalsza robotyzacja ma objąć niemal jedną trzecią procesów. Wykorzystanie sztucznej inteligencji sprawi, że nawet 30 proc. rozmów z klientami będzie się odbywać za pośrednictwem chatbotów, a 60 proc. z udziałem voicebotów. Dzięki automatyzacji obsługi klienta bank obniży koszty i zwiększy efektywność.

6. Efektywność

Poprzez ciągłe doskonalenie i upraszczanie procesów, organizacji i metod pracy oraz koncentrację na wygodzie klientów, Alior Bank będzie w stanie znacznie ograniczyć liczbę zbędnych procesów. Bezpośrednio przełoży się to na większą efektywność działania i lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów.

7. Zarządzanie ryzykiem i kapitałem

Zorientowanie na wzrost liczby klientów i pogłębienie relacji z obecnymi bezpośrednio przełoży się na wyniki biznesowe. Celem Alior Banku jest obniżenie kosztów ryzyka, stąd plan na kontynuację równoważenia struktury portfela kredytowego. Dużym wsparciem w tej kwestii będą narzędzia zaawansowanej analityki. Kapitał także znajdzie się pod szczególną kontrolą.

8. Bank zaangażowanych ekspertów

Aby być wiarygodnym, atrakcyjnym i długoterminowym partnerem dla obecnych i przyszłych klientów, Alior Bank chce zapewnić najwyższy poziom obsługi, którego źródłem będą zaangażowani pracownicy – eksperci w swoich dziedzinach. W tym celu Alior będzie nadal wspierał budowanie angażującego i motywującego środowiska pracy właśnie dla specjalistów.

Alior Bank w 2022 roku – zakładane wyniki finansowe

Nowa strategia niesie ze sobą ambitne i realistyczne cele w zakresie osiąganych wyników biznesowych i finansowych. Bank zakłada wzrost aktywów do 95 mld zł. Na koniec 2022 roku Alior Bank planuje zwiększenie liczby klientów indywidualnych do 4,5 mln, czyli o 400 tys. więcej względem 2019 roku, oraz klientów biznesowych do 300 tys. (o 80 tys. w stosunku do 2019 roku).

Alior Bank planuje także poprawę rentowności – na koniec 2022 roku ROE ma wynieść powyżej 10%, marża odsetkowa NIM 4,6%, wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) 41%, a koszt finansowania (CoF) poniżej 1%. W horyzoncie strategii Alior Bank planuje utrzymanie nadwyżki współczynnika kapitałowego TIER1 na poziomie co najmniej 125 p.b. na koniec każdego roku. Zakładany koszt ryzyka (CoR) za trzy lata jest niższy od wyniku z 2019 roku o 0,6% i wynosi 1,8 proc.

Partner