Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - QubicGames pozyskał licencje wydawnicze do gier: "Splatter - Zombiecalypse Now", "Eufloria HD" i "The Hong Kong Massacre", podała spółka.



"2 marca 2020 r. została zawarta umowa określająca szczegóły przystosowania i wydania gry 'Splatter - Zombiecalypse Now' na konsolę Nintendo Switch. W zamian za udzielenie licencji developer pan Michael Riesner otrzyma wynagrodzenie w postaci revenue share (procentu od przychodów ze sprzedaży gry). 'Splatter - Zombiecalypse Now' jest dynamiczną grą akcji typu top-down shooter. Grę cechuje duża ilość walki oraz wciągająca fabuła inspirowana klimatami noir. Gra uzyskała bardzo pozytywne opinie wśród użytkowników platformy Steam (na dzień sporządzenia raportu - 89% z 1 900 recenzji pozytywnych)" - czytamy w komunikacie.



Z kolei 27 lutego 2020 r. spółka zawarła umowy z developerem gry "Eufloria HD", firmą Omni Systems Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, na stworzenie portu i wydanie tej gry na platformach Nintendo Switch, Sony PlayStation 4, Microsoft XBOX One. W zamian za udzielenie licencji developer otrzyma wynagrodzenie w postaci minimum gwarancyjnego oraz revenue share (procentu od przychodów ze sprzedaży gry) pomniejszonego o kwotę minimum gwarancyjnego. "Eufloria HD" jest niekonwencjonalną grą strategiczną. Gra wyróżnia się relaksacyjnym klimatem i ciekawą oprawą graficzno-muzyczną. Gra uzyskała bardzo pozytywne opinie wśród użytkowników platformy Steam (na dzień sporządzenia raportu - 92% z 328 recenzji pozytywnych), podano także.



"Spółka pozyskała licencję na przystosowanie i wydanie gry 'The Hong Kong Massacre' na platformę Nintendo Switch na podstawie umowy zawartej z developerem firmą Vreski AB w dniu 28 stycznia 2020 r. W zamian za udzielenie licencji ww. developer otrzyma wynagrodzenie w postaci revenue share (procentu od przychodów ze sprzedaży gry). 'The Hong Kong Massacre' jest grą akcji. Grę cechuje dynamiczna walka oraz fabuła inspirowana klasycznymi filmami akcji" - podsumowano w materiale.



QubicGames jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.



(ISBnews)