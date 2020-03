Na czwartkowym briefingu prasowym podczas podróży do Stanów Zjednoczonych, Witek apelowała, by do epidemii koronawirusa podchodzić poważnie, ale ze spokojem. Jak mówiła, Kancelaria Sejmu podejmuje działania zapobiegawcze, a także stosuje się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego.

"Na pewno wstrzymamy w tej chwili wycieczki do Sejmu i konferencje, bo tych konferencji w Sejmie jest naprawdę dużo. Natomiast nie widzę żadnych przeciwwskazań w tej chwili, nie ma takich zaleceń, żeby nie organizować posiedzeń Sejmu" - mówiła Witek. Jak dodała, wstrzymane będą także wyjazdy zagraniczne grup bilateralnych i zespołów parlamentarnych.

W nocy z wtorku na środę potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjent hospitalizowany jest w Zielonej Górze. Mężczyzna przyjechał do Polski z Niemiec, z Westfalii.(PAP)