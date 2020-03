Ryvu Therapeutics: Faza I badania klinicznego SEL24: MEN1703 zakończona sukcesem



Warszawa, 06.03.2020 (ISBnews) - Ryvu Therapeutics uzyskał od Berlin-Chemie należącej do Grupy Menarini, będącej wyłącznym sponsorem badania klinicznego SEL24/MEN1703 na mocy globalnej umowy licencyjnej, informację o zakończeniu sukcesem fazy I badania klinicznego typu first-in-human z zastosowaniem SEL24/MEN1703 - doustnego, dualnego inhibitora kinaz PIM/FLT3 u pacjentów z ostrą białaczką szpikową, podała spółka.

"Celem badania w pierwszej fazie (tzw. etap eskalacji dawki) było ustalenie rekomendowanej dawki do zastosowania w fazie drugiej. Zgodnie z powziętą informacją Menarini planuje kontynuację badania w fazie drugiej - ekspansji kohorty, na poziomie dawki rekomendowanej" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Menarini, dalsze informacje dotyczące wyników uzyskanych w pierwszej fazie badania zostaną ujawnione przez Menarini na nadchodzących konferencjach naukowych, podano również.

"Zgodnie z warunkami umowy [...] zakończenie fazy I stanowi kamień milowy, z tytułu którego emitent uprawniony jest do otrzymania płatności w wysokości 1 750 000 euro (7 523 950 zł przeliczone po kursie 1 euro = 4,2994 zł)" - podsumowano.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

