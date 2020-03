"Ważne, że te wszystkie osoby były objęte monitoringiem służb sanitarnych. To nie są osoby, o których nie wiedzieliśmy, czy które pojawiły się nowe" – zaznaczył szef MZ. Podkreślił, że pokazuje to, iż kwarantanna ma ogromny sens.

Dotychczas potwierdzono 16 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce.

Służby sanitarno-epidemiologiczne lokalizują już osoby z kontaktu z pacjentami i poddają ich kwarantannie.

Hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu pacjent to mężczyzna, który skończył 70 lat. Trafił on do szpitala w piątek. "Pacjent jest w ciężkim stanie" - powiedziała w niedzielę PAP rzeczniczka tego szpitala Urszula Małecka.

Według informacji przekazany przez Małecką, mężczyzna zaraził się o osób z rodziny, które przyjechały do niego z USA. Bliscy pacjenta zostali objęci nadzorem służb medycznych.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego przebywa jeszcze 26-letni mężczyzna zarażony koronawirusem. "Ten pacjent jest w bardzo dobrym stanie" - powiedziała Małecka.

Na oddziale zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu obecnie hospitalizowanych jest z podejrzeniem koronawirusa 23 pacjentów.

Już pięć osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem jest leczonych na oddziale zakaźnym w Szpitalu Rejonowym im. Józefa Rostka w Raciborzu (Śląskie) – poinformował w poniedziałek dziennikarzy dyrektor placówki Ryszard Rudnik.

W niedzielę w placówce hospitalizowane były dwie osoby z potwierdzonym zakażeniem – rybniczanie, kobieta i mężczyzna.

"Mieliśmy dwóch pacjentów już oznaczonych, natomiast dzisiaj przybyły do nas następne trzy osoby, które wcześniej już zostały skierowane z kwarantanny przez sanepid, miały potwierdzony wynik dodatni" – powiedział dyrektor Rudnik.

"Są w stanie stabilnym, nie są to osoby w ciężkim stanie. Wszystkie osoby, które są u nas oddziale zakaźnym, są w stanie dobrym" - dodał dyrektor.

W związku z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem u dwojga mieszkańców Rybnika, w poniedziałek rano władze miasta zdecydowały o odwołaniu w: Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Cmentarnej oraz Zespole Szkół nr 3, przy ul. Orzepowickiej, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 przy ul. Krętej i Staffa. W tych placówkach zostanie przeprowadzona dezynfekcja.

Szczegółowych informacji – m.in. o przyczynach odwołania zajęć właśnie w tych trzech rybnickich szkołach – mają udzielić podczas poniedziałkowych konferencji prasowych minister zdrowia Łukasz Szumowski i wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Według danych resortu zdrowia z niedzieli rano w całym kraju hospitalizowanych jest 146 osób, 1 548 osób poddano kwarantannie domowej, a 6409 objęto nadzorem Sanepidu.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie.

>>> Czytaj też: LOT zawiesza wszystkie rejsy do Włoch. Wizzair przestaje latać z Polski do Bergamo