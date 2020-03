Unimot wznawia działalność w Chinach po ok. trzech tygodniach przerwy



Warszawa, 09.03.2020 (ISBnews) - Unimot ponownie zaczął sprzedaż olejów silnikowych Avia w Chinach, po tym jak epidemia koronawirusa na około trzy tygodnie wstrzymała pracę chińskiego biura spółki, poinformował ISBnews prezes Adam Sikorski.

"Od zeszłego tygodnia zaczęliśmy z powrotem sprzedawać oleje silnikowe Avia do Chin, nasze biuro w Szanghaju działa już na około 50%" - powiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews.

"Przez około trzy tygodnie byliśmy w Chinach w pełnej kwarantannie, praktycznie nie było możliwości wyjazdu z towarem z magazynu. Jednak wydaje się, że sytuacja powoli wraca do normy i zaczynamy ponownie dostarczaj oleje do klientów. Kilkutygodniowe wstrzymanie działalności nie powinno wpłynąć na nasz plan dostaw na rynek chiński w całym 2020 roku. Mieliśmy bardzo dobry początek stycznia, a w okresie od połowy stycznia do połowy lutego, czyli w czasie obchodów chińskiego Nowego Roku, i tak zakładaliśmy znaczące zmniejszenie dostaw. Przedłużyło się ono o dodatkowe kilka tygodni" - podsumował.

W styczniu br. prezes Unimotu zakładał, że sprzedaż olejów w Chinach powinna wzrosnąć w tym roku do ok. 450 ton, w porównaniu do 120 ton w 2019 roku.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)