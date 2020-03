Boryszew dokonał odpisu na kwotę 158 mln zł, bez wpływu na działalność



Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Boryszew dokonał odpisu na utrata wartości firmy powstałej na rozliczeniu nabycia akcji Alchemia, ale mają one charakter księgowy i nie będą miały wpływu na płynność finansową oraz bieżącą działalność operacyjną, podała spółka.

"Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 9 marca 2020 r. otrzymał od spółki zależnej Impexmetal informację o utworzeniu w sprawozdaniu finansowym tej spółki odpisu aktualizującego wartość akcji spółki zależnej Alchemia w wysokości 158 mln zł, pomniejszającego wartość tych akcji. Odpis zostanie w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej Boryszew za 2019 rok, rozpoznany jako utrata wartości firmy powstałej na rozliczeniu nabycia akcji Alchemia" - czytamy w komunikacie.

Dokonane odpisy mają charakter księgowy i nie będą miały wpływu na płynność finansową oraz bieżącą działalność operacyjną spółki oraz grupy kapitałowej Boryszew, podano także.

Spółka zastrzega jednocześnie, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego roczne sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Boryszew pozostają w toku wykonywania czynności rewizji finansowej ze strony audytora i tym samym nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie kwoty dokonanego odpisu.

"Ostateczna kwota odpisu wraz z wynikami finansowymi spółki oraz jej grupy kapitałowej za 2019 rok zostanie przekazana w ramach raportów rocznych, których publikacja została zaplanowana na dzień 8 kwietnia 2020 r." - czytamy także.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)