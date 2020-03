Golias podkreśliła, że kontrola sanitarna na granicy zewnętrznej prowadzona jest wobec wszystkich osób i pojazdów na drogowych przejściach granicznych, a także wobec podróżnych poruszających się pociągami. Jak zaznaczyła, kontrolowana jest każda osoba przyjeżdżająca do Polski. Z kolei na granicy wewnętrznej kontrolą objęte są busy i autokary, którymi podróżuje powyżej 8 osób.

"Służby medyczne dokonują pomiaru temperatury, a funkcjonariusze Straży Granicznej pobierają karty lokalizacyjne. W przypadku osoby zgłaszającej złe samopoczucie i z podwyższoną temperaturą, dalsze czynności realizować będą służby sanitarne zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego" - powiedziała Golias.

Wcześniej, na wtorkowej konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformował, że od wtorku kontrole sanitarne zostaną rozszerzone na granice polsko-ukraińską, polsko-białoruską, polsko-rosyjską oraz polsko-litewską. Informację tę przekazał po wtorkowym posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.

Z kolei Główny Inspektor Sanitarny udostępnił na swojej stronie internetowej dwa wzory formularzy - dla pasażera i kierowcy w związku z zagrożeniem koronawirusem. Obowiązek wypełnienia takich kart mają kierowcy przekraczający granicę Polski. Jak dodał, tak zgromadzone dane pozwolą na szybkie zlokalizowanie osoby, jeśli okazałoby się, że była narażona na chorobę zakaźną.

Kamiński dodał, że oprócz tego, że punkty kontroli sanitarnej zostaną otworzone na granicy polsko-litewskiej, to również we wtorek zostaną one rozciągnięte na całość granicy polsko-niemieckiej, przy wszystkich przejściach kołowych.

Od poniedziałku takie kontrole funkcjonują w pięciu miejscach, przy przejazdach autostradowych: Kołbaskowo, Świecko, Olszyna, Jędrzychowice i Gorzyczki. "Wszystko przebiega bardzo sprawnie. Osoby, które są poddawane procedurom działają w pełnym porozumieniu z funkcjonariuszami" - mówił Kamiński.

Jak powiedział podczas kontroli stwierdzono kilka przypadków niepokojących, gdzie podróżni mieli powyżej 38 stopni gorączki. "Te osoby zostały zaopiekowane, przewiezione przygotowanymi ambulansami do szpitali" - zaznaczył. "Mamy również kontrolę sanitarną w odniesieniu do pasażerów promów, jak również pasażerów pociągów Intercity" - dodał. "Wszystko jest uruchomione" - zapewnił.

Jak informowała we wtorek rzeczniczka Śląskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Walczak kontrola sanitarna powadzona od poniedziałkowego popołudnia na autostradzie A1 w pobliżu polsko-czeskiej granicy w Gorzyczkach (Śląskie) objęła jak dotąd 39 autokarów oraz 19 busów wjeżdżających do Polski z Czech. U nikogo nie stwierdzono objawów, mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem.

Walczak, zaznaczyła, że kontrole trwają z reguły ok. 15-20 minut i przebiegają sprawnie. Najwięcej czasu zajmuje wypełnienie ankiet, w których podróżni m.in. deklarują miejsce swojego pobytu. W sumie do godziny 10. we wtorek skontrolowano 1155 osób.

Z kolei na przejściu granicznym z Niemcami w Jędrzychowicach (Dolnośląskie) do północy skontrolowano 22 busy i autokary, w których łącznie podróżowały 73 osoby. Według SG żaden z kontrolowanych pasażerów nie miał objawów koronawirusa.

Niepokojących objawów nie stwierdzono również u podróżnych wjeżdżających z terenu Niemiec przez przejście graniczne w Kołbaskowie.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

Długość polskiej granicy państwowej wynosi ponad 3,5 tys. km. Najdłuższą granicę Polska ma z Czechami(795,91 km), Słowacją (541,06 km) i Ukrainą (535,18 km), a następnie z Niemcami (489,37 km - w tym długość odcinka rozgraniczającego morze terytorialne Polski i Niemiec - 22,22 km), Białorusią (418,24 km), Rosją (232,04 km - w tym długość odcinka rozgraniczającego morze terytorialne Polski i Rosji - 22,21 km) oraz z Litwą (104,28 km). Długość granicy morskiej wynosi 439,74 km.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk