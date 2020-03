Wammen powiedział też, że odłożenie płatności z tytułu podatku VAT oznacza zastrzyk gotówki rzędu 19 mld dolarów, który pozwoli firmom na zachowanie płynności.

Prezydent USA Donald Trump oznajmił, że jego administracja zwróci się do Kongresu z wnioskiem o wprowadzenie ulg w podatkach dochodowych, które mają być "bardzo znaczące".

Trump skrytykował też Fed za to, że nie podjął kolejnej interwencji po ostatnim obniżeniu stóp procentowych i nazwał go "nędznym" i "powolnym". Dzień wcześniej notowania na nowojorskiej giełdzie spadły do poziomu z okresu kryzysu finansowego w 2008 roku.

Tydzień wcześniej amerykański bank centralny obniżył stopy procentowe, ale notowania na nowojorskiej giełdzie spadały mimo to, dolar osłabił się w stosunku do franka i jena, a oprocentowanie 10-letnich obligacji po raz pierwszy w historii USA wyniosło mniej niż 1 proc.

Powołując się na źródła Reuters podaje, że kanclerz Angela Merkel powiedziała parlamentarzystom, że Niemcy nie muszą sięgać po klasyczne środki stymulowania gospodarki, ale, aby ograniczyć skutki epidemii, ważne jest zagwarantowanie płynności.

Wiceszefowa Komisji Europejskiej Margrethe Vestager poinformowała we wtorek, że KE omawia możliwości rekompensowania firmom start, jakie ponoszą one z powodu epidemii koronawirusa.

W Szwecji minister finansów Magdalena Andersson obiecała we wtorek na konferencji prasowej dodatkowe pieniądze z budżetu państwa dla służby zdrowia. Polityk chce także przyspieszyć prace nad pakietem działań, ułatwiających przetrwanie przedsiębiorcom w kryzysie. Andersson proponuje między innymi skrócenie czasu pracy.

