Rzecznik wojewody śląskiego Alina Kucharzewska w komunikacie podała, że mężczyzna - po powrocie z Niemiec do domu - telefonicznie zgłosił się do sanepidu. "Stan hospitalizowanego mieszkańca jest dobry" - zaznaczyła.

Kucharzewska dodała, że zgodnie z procedurami "kwarantanną domową pod ścisłym nadzorem sanitarnym objęte zostały natychmiast osoby z najbliższego otoczenia, z którymi miał kontakt" mężczyzna. "Zostały od nich też pobrane próbki, z których jedna, należąca do mieszkanki miasta, również wykazała wynik dodatni. Pacjentka jest także w stanie dobrym" – powiedziała.

Rzecznik, powołując się na informacje powiatowego inspektora sanitarnego w Cieszynie, podkreśliła, iż procedury wypracowane w ostatnich tygodniach, przyniosły rezultat.

Władze Cieszyna, w związku z potwierdzeniem obecności koronawirusa u dwojga mieszkańców, zadecydowały o zawieszeniu do piątku zajęć we wszystkich szkołach podstawowych oraz jednym z liceów. Ma to związek z tym, że jedna z chorych osób jest pracownikiem szkoły średniej. Placówki zostaną poddane dezynfekcji. (PAP)

