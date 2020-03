Źródło: PAP

Po poniedziałkowym tweecie prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który wezwał państwa UE do podjęcia wspólnej, natychmiastowej i skoordynowanej walki z epidemią, media przekazują we wtorek, że eksperci są sceptycznie nastawieni do odpowiedzi na koronawirusa, jaką może dać Europa.