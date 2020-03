Źródło: PAP

Apeluję do wszystkich rodaków, wobec których zastosowano kwarantannę domową, aby to traktować poważnie; to zarówno kwestia państwa zdrowia, ale także i innych osób - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do informacji o stwierdzonych przypadkach nieprzestrzegania kwarantanny.