Grupa WP oczekuje słabszych wyników w I poł. roku ze względu na koronawirusa



Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Wirtualna Polska Holding oczekuje, że w obszarze turystyki zagranicznej na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 rośnie liczba rezygnacji z zakupów wycieczek co może mieć istotne znacznie dla wyników finansowych WP w I półroczu 2020 r., podała spółka.

"Początek 2020 roku jest trudny dla holdingu w obszarze turystyki zagranicznej. Spółka Wakacje.pl obserwuje tendencję rezygnacji z zakupów wycieczek, na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, zwłaszcza do krajów, w których przypadków wirusa zdiagnozowano najwięcej. To może mieć istotne znacznie dla wyników finansowych WP w I półroczu 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

"Trudno w tej chwili oszacować, jak długo potrwa obecna, zła sytuacja i jaki będzie miała wpływ na zainteresowanie podróżami w kolejnych miesiącach. Nie możemy też precyzyjnie określić, w jaki sposób wpłynie na pozostałe obszary naszej działalności. Trudno na przykład oszacować, czy Polacy chętniej zarezerwują wypoczynek w kraju, czego beneficjentem mogłaby być nasza inna spółka, Nocowanie.pl. Wakacje.pl odpowiadają za kilkanaście procent wyników finansowych holdingu" - powiedział prezes Jacek Świderski, cytowany w komunikacie.

Spółka zwróciła jednocześnie uwagę, że rekordowe wyniki notuje nadająca od ponad 3 lat Telewizja WP.

"Na początku 2020 roku zwiększyła udziały w rynku telewizyjnym o prawie 80%, co jest najlepszym wynikiem spośród wszystkich stacji naziemnych w Polsce. Jednocześnie od wielu miesięcy jest liderem wśród stacji na cyfrowym multipleksie MUX8" - czytamy także.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)