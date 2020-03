PZU nie widzi na razie istotnego wpływu sytuacji na GPW na portfel inwestycyjny



Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) ocenia, że spadki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w ostatnich dniach na razie nie odbiły się znacząco na portfelu inwestycyjnym grupy, poinformował prezes Paweł Surówka.

"Portfel inwestycyjny to obszar, w którym jak na razie jesteśmy najlepiej przygotowani. Nasza ekipa inwestycyjna włożyła bardzo duży wysiłek w to, by zmniejszyć ryzyko rynkowe i zredukować ekspozycje na akcje oraz ograniczyć wolatylność tego portfela. Aktualne gwałtowne spadki na akcjach jak na razie nie odbiły się znacząco na naszym portfelu inwestycyjnym i spodziewanym zwrocie na tym portfelu" - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej.

"Jesteśmy stosunkowo dobrze przygotowani na tę sytuację" - podkreślił.

Wynik grupy na lokatach wyniósł 2 416 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 1 933 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 25% w skali roku.

"Udało nam się ograniczyć eskpozycje na najbardziej zmienne z punktu widzenia emocji aktywa, takie jak akcje i dziś ten portfel pozwolił nam zrealizować nadwyżkę rentowności wysokości 2,5 punktu od początku roku" - dodał.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)