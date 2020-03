Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Cena za akcję w ofercie publicznej Games Operators została ustalona na 22 zł, podała spółka.



"Oferta publiczna akcji naszej spółki spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem wśród inwestorów. Pomimo tego, że w trakcie oferty i spotkań z inwestorami globalne oraz lokalne wydarzenia dosłownie z godziny na godzinę pogarszały rynkowe nastroje, book-building został zakończony sukcesem. Spółka obecnie skupia się na wydaniu naszej kolejnej gry 112 Operator, który będzie dostępny na Steam od 23 kwietnia" - powiedział prezes Bartek Gajewski, cytowany w komunikacie.



Łącznie inwestorzy obejmą 1,1 mln akcji spółki, w tym 250 tys. akcji nowej emisji. Do inwestorów indywidualnych trafi 14,6% całej oferty zaś pozostałe 85,4% akcji obejmą inwestorzy instytucjonalni, przypomniano



Obecni akcjonariusze sprzedadzą w ofercie 850 tys. akcji, z czego 500 tys. akcji sprzeda spółka PlayWay zaś prezes spółki zdecydował się na sprzedaż 350 tys. akcji. Po objęciu wszystkich oferowanych akcji nowi inwestorzy będą kontrolowali 20,56% akcji w akcjonariacie spółki. Łączna wartość oferty wyniesie 24,2 mln zł, z czego do Games Operators trafi 5,5 mln zł.



Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie pełniło rolę globalnego koordynatora oraz zarządzającego księgą popytu.



Games Operators to jeden ze znaczących producentów i wydawców gier komputerowych w Polsce. Spółka specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły).



(ISBnews)