Agora nie zmienia swojej polityki dywidendowej



Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Agora podtrzymuje politykę dywidendową i nie widzi obecnie powodu do jej zmiany, wynika z wypowiedzi prezesa Bartosza Hojki.

"Na dzisiaj nie widzimy powodu, że koronawirus jest przesłanką do zmiany naszej polityki dywidendowej" - powiedział prezes Hojka podczas wideokonferencji.

Strategia rozwoju Agory i jej grupy kapitałowej na lata 2018-2022 zakłada kontynuowanie polityki dywidendowej tj. wypłatę dywidendy wysokości 0,5 zł na akcję.

W czerwcu ub. roku akcjonariusze Agory zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 23 290 415,50 zł zł na wypłatę dywidendy z zysku za 2018 r., co oznacza 0,5 zł dywidendy na akcję.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

