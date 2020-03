"W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na terenie Polski od poniedziałku 16 marca do odwołania wprowadzamy ograniczenia dostępu do Sali obsługi mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Białołęka. Mieszkańcy będą wpuszczani do urzędu pojedynczo, po zwolnieniu się miejsca przy danym stanowisku obsługi" – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej urzędu.

W komunikacie wyjaśniono, że "ma to na celu zminimalizowanie liczby osób przebywających w zamkniętym pomieszczeniu, aby maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa".

Urząd poleca umówienie wizyty na konkretny dzień i godzinę za pośrednictwem miejskiego systemu rezerwacje.um.warszawa.pl. (PAP)

Autor: Wojciech Kamiński