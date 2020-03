Był to pierwszy specjalny rejs z Polakami chcącymi wrócić do kraju - z Londynu-Heathrow. Samolot ze stolicy Wielkiej Brytanii wylądował w Warszawie ok. godz. 14. Na pokładzie było 232 pasażerów. Rudzki dodał, że służby lotniskowe zaopiekowały się pasażerami zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Inspekcję Sanitarną w związku z koronawirusem.

Osoby, które wylądowały w Warszawie, będą musiały przejść 14-dniową kwarantannę.

