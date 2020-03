LPP wprowadza nową kolekcję w 100% z materiałów organicznych i recyklingowanych



Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Należąca do LPP marka Reserved wprowadziła na sezon wiosna-lato nową kolekcję odzieży (Joyful #EcoAware) przygotowaną w 100% z materiałów organicznych oraz recyklingowanych, poinformowała spółka. Do końca 2025 roku LPP zwiększy w swojej flagowej marce udział kolekcji bardziej przyjaznych środowisku do 50%.

LPP będzie stopniowo rozpowszechniać w fabrykach swoich dostawców metody produkcji w obiegu zamkniętym realizując tym samym istotny krok w kierunku zmniejszenia śladu węglowego, podano w komunikacie.

"Premiera nowej kolekcji Reserved Joyful #EcoAware na sezon wiosna-lato 2020 to realizacja zapowiadanego przez LPP systematycznego zwiększania udziału kolekcji bardziej przyjaznych środowisku w produktach firmy. W sezonie jesień-zima 2019 ubrania z metką Eco Aware stanowiły ponad 20% oferty marek Reserved i Mohito. W ciągu najbliższych dwóch lat, we wszystkich brandach należących do LPP, udział tego typu kolekcji wyniesie 25%, w czym pomóc ma sukcesywnie poszerzany przez spółkę wachlarz tkanin pochodzących ze zrównoważonych źródeł. Tymczasem do 2025 roku już co druga sztuka odzieży marki Reserved ma być produkowana zgodnie z ideą Eco Aware" - czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśnia spółka, dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii produkcji, w ubraniach z metką Eco Aware wykorzystywane są materiały, których włókna pochodzą z odpadów konsumpcyjnych, takich jak butelki plastikowe. Tą metodą pozyskiwany jest poliester obecny w składzie ubrań najnowszej kolekcji kapsułowej Reserved. Oprócz tkanin syntetycznych, do przygotowania linii Joyful #EcoAware wykorzystano bawełnę organiczną i recyklingowaną, a także Tencel Lyocell czy wiskozę Lenzing EcoVero z drewna eukaliptusa, buku i świerku. Tkanina ta powstała w zrównoważonym procesie, przy zamkniętym obiegu wody i przy bieżącym odtwarzaniu zasobów surowca drzewnego poprzez nowe nasadzenia drzew niezbędnych do pozyskania celulozy. W kolekcji Joyful po raz pierwszy użyto również wykonanej z celulozy tkaniny Eastman Naia.

"Każdy z ponad 30 modeli z nowej kolekcji Reserved Joyful #EcoAware jest wykonany z certyfikowanych, tkanin i dzianin, które pochodzą z potwierdzonych źródeł i zostały wyprodukowane w sposób przyjazny środowisku. Nasz wysiłek włożony w poszukiwania i weryfikację eko-autentyczności materiałów tu użytych na pewno się opłacił. Utrzymana w nowoczesnej, kobiecej estetyce kolekcja kapsułowa również swoim wzornictwem i subtelną kolorystyką nawiązuje do natury i tego, co symbolizuje odrodzenie i radość" - powiedział dyrektor biura produktowego Reserved w LPP Anna Sołtys, cytowana w komunikacie.

Wiosenna kolekcja Reserved z linii Eco Aware to kolejny element rozwoju przyjaznej środowisku oferty dla klientów sieci polskiego producenta odzieży.

"Zgodnie z założeniami strategii, gdańska spółka, w tym roku ustanowi standard Eco Aware Production, czyli planu odpowiedzialnej produkcji opartej na metodzie wytwarzania ubrań i akcesoriów w cyklu zamkniętym. W kolejnych latach, według koncepcji stawiającej na rozsądną gospodarkę wodną i energetyczną, ma działać 30% zakładów współpracujących z LPP w południowej Azji, a za trzy lata będzie nią objętych już 100% fabryk dżinsów" - czytamy także.

Równocześnie LPP konsekwentnie realizuje pozostałe założenia strategii zrównoważonego rozwoju.

"Dzięki sukcesywnemu ograniczaniu plastiku w kanale e-commerce, firma zmniejszyła do tej pory jego zużycie aż o 250 ton. Konsekwentnie też prowadzi działania w kierunku pełnego wyeliminowania opakowań niepodlegających obiegowi zamkniętemu z sieci sprzedaży i łańcucha dostaw, co ma nastąpić do końca 2025 roku. Wszystkie te działania mają za zadanie zmniejszyć ślad węglowy generowany przez firmę o 15%" - podsumowano w materiale.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)