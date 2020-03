MLP Group: Poza polskim rynkiem priorytet to Niemcy, szansa na debiut w Austrii



Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Celem strategicznym MLP Group jest stałe zwiększanie posiadanej powierzchni magazynowej na rynku polskim, a za granicą priorytetowy jest rynek niemiecki, poinformował prezes Radosław Krochta. MLP Group widzi też szansę na rozpoczęcie w tym roku działalności w Austrii.

"Celem strategicznym grupy jest stałe zwiększanie posiadanej powierzchni magazynowej na rynku polskim oraz kontynuacja działalności za granicą Polski. Poza naszym krajem priorytetowy jest rynek niemiecki, a w szczególności pięć regionów, w których grupa chce funkcjonować: Monachium, Berlin, Frankfurt i Zagłębie Ruhry. W najbliższych latach Niemcy zapewnią nam największy potencjał zwrotu z inwestycji i jednocześnie dywersyfikację działalności w Polsce. Widzimy też szansę na rozpoczęcie w tym roku działalności w Austrii w okolicach Wiednia" - napisał Krochta w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu rocznego.

"Podobnie w Rumunii - widzimy duży potencjał do rozwoju branży magazynowej. Dlatego na obrzeżach Bukaresztu w regionie Chitila rozbudowujemy centrum logistyczne. Na wszystkich obsługiwanych rynkach zapotrzebowanie na nowoczesne magazyny utrzymuje się na wysokim poziomie. Realizacja inwestycji zapewni grupie dalszy bardzo dynamiczny wzrost wartości. Zgodnie ze strategią 'build and hold' nie planujemy sprzedaży posiadanych aktywów" - dodał prezes.

Podkreślił też, że niepewność gospodarcza wywołana koronawirusem w średniej i długiej perspektywie znacznie zwiększy sprzedaż sklepów internetowych kosztem zakupów w sklepach stacjonarnych, co za tym idzie zwiększy się w sposób istotny zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową, aczkolwiek rynek może zmagać się zakłóceniami logistycznymi.

"W dobie zagrożenia konsumenci zdecydowanie więcej czasu spędzają w domach, a co za tym idzie mogą poświęcić się e-handlowi. Mimo to wzrost tendencji zakupowych w tym obszarze stanowi olbrzymie wyzwanie logistyczne" - stwierdził Krochta.

Grupa prowadzi obecnie jedenaście parków logistycznych zlokalizowanych w kluczowych lokalizacjach w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin, MLP Teresin, MLP Wrocław, MLP Gliwice, MLP Czeladź, MLP Poznań West, MLP Wrocław West oraz MLP Łódź. W Niemczech Grupa aktualnie prowadzi trzy parki logistyczne MLP Unna, MLP Business Park Berlin oraz MLP Niederrhein. Z kolei w Rumunii posiada park logistyczny - MLP Bucharest West, wymienił prezes.

"Ponadto grupa posiada działki i szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne w Polsce, Niemczech i Austrii. W skład aktualnego portfela zarządzanych nieruchomości przez MLP Group wchodzi łącznie piętnaście parków logistycznych zlokalizowanych w Europie na trzech obsługiwanych rynkach" - napisał także Krochta.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 140 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)