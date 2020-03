Bank Pocztowy podniósł limit transakcji zbliżeniowych bez PIN-u do 100 zł



Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Bank Pocztowy podwyższył limit płatności dla transakcji zbliżeniowych kartą Mastercard bez konieczności podawania kodu PIN do 100 zł, poinformował bank. Pierwotnie limit płatności bez PIN miał zostać podniesiony w polskim sektorze bankowym pod koniec 2020 r.

Klienci banku mogą już płacić zbliżeniowo kartami Mastercard bez podawania PIN do 100 zł. Podwyższona kwota transakcji dotyczy kart debetowych i kredytowych Mastercard. Trwają prace, by w możliwie najbliższym czasie podwyższyć limit także dla kart VISA, podano w komunikacie.

"Bank Pocztowy podwyższył kwotę limitu dla transakcji zbliżeniowych do 100 zł w ślad za podjętymi działaniami organizacji kartowych. Niemniej jednak istotne jest również wdrożenie zmian przez wszystkich akceptantów płatności kartowych, aby terminal płatniczy nie wymuszał kodu PIN dla transakcji zbliżeniowych do 100 zł" - powiedziała dyrektor departamentu kart płatniczych i bankowości elektronicznej Banku Pocztowego Sylwia Kosidło, cytowana w komunikacie.

Klienci Banku Pocztowego mogą płacić bez podawania kodu PIN do karty dla transakcji zbliżeniowych korzystając z Garmin Pay i Apple Pay, podsumowano w materiale.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

(ISBnews)