Tajlandia: Ponad 200 przypadków Covid-19; przygotowania do zamknięcia granic

Źródło: PAP

Rząd Tajlandii poinformował w środę o 35 nowych przypadkach Covid-19, co podnosi łączną liczbę zakażeń do 212. W Tajlandii, która stała się dogodnym punktem wylotu dla Polaków wracających do kraju, trwają przygotowania do zamknięcia granic.