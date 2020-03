Nowe tramwaje Pesa Twist rozpoczęły jazdy testowe w Częstochowie



Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Rozpoczęły się jazdy testowe pierwszego z 10 nowych składów tramwajowych Pesa Twist dla Częstochowy, podała Pesa. Pozostałe tramwaje zostaną dostarczone do końca sierpnia. Zakup 10 tramwajów typu Twist to element największej od dekad modernizacji taboru w Częstochowie.

Testowany obecnie pojazd w maju dołączy do siedmiu Twistów, które już wożą mieszkańców miasta. Po zakończeniu prac nad linią tramwajową w mieście wszystkie połączenia mają być obsługiwane niskopodłogowymi składami, podano.

"Częstochowskie Twisty to kolejna generacja tych tramwajów. Wprowadzone zmiany zapewnią pasażerom komfortową i bezpieczną podróż, a motorniczym jeszcze lepsze warunki pracy w nowej, ergonomicznej i funkcjonalnej kabinie. Pierwsze testy wypadły bardzo dobrze i mam nadzieję, że nowe tramwaje wkrótce będą już wozić częstochowian" - powiedział dyrektor sprzedaży rynku tramwajowego Pesa Marcin Grzyb, cytowany w komunikacie.

"Tegoroczna dostawa 10 nowych składów tramwajowych w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie" pozwoli nam na największą od dekad modernizację taboru tramwajowego. W połączeniu z siedmioma Twistami, które jeżdżą już od kilku lat po naszym mieście, nowoczesne tramwaje będą stanowiły zdecydowaną większość składów obsługujących linie tramwajowe w Częstochowie. Wierzymy, że pod względem technicznym i funkcjonalnym będą to pojazdy światowej klasy. Dzięki nim oraz przebudowie linii tramwajowej powinniśmy już niedługo poruszać się tramwajem po Częstochowie zdecydowanie bardziej komfortowo, szybciej i bezpieczniej" - dodał prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Pesa dostarczyła do tej pory 722 tramwaje, w tym 557 w Polsce oraz 165 dla klientów zagranicznych. W tej chwili spółka realizuje dostawy dla Częstochowy, Gdańska i Sofii, w najbliższych tygodniach podpisze umowę na produkcję 16 tramwajów swing dla Iasi w Rumunii, przypomniano.

Pesa Bydgoszcz to polski producent pojazdów szynowych, zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru.

(ISBnews)