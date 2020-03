Budimex z najkorzystniejszą ofertą na S7 Płońsk-Czosnów. Wartość oferty to ok. 598,8 mln zł

Źródło: PAP

Oferta firmy Budimex została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę trasy S7 Płońsk – Czosnów na odcinku od węzła Modlin do węzła Czosnów. Wartość oferty to ok. 598,8 mln zł - poinformowała w czwartek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).