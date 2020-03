DataWalk opracował rozwiązanie powiązujące zasoby służb w walce z wirusem



Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - DataWalk opublikował kolejne rozwiązanie powiązujące zasoby służb medycznych i mundurowych w walce z koronawirusem, podała spółka.

"10 marca DataWalk zaprezentował pierwszą odsłonę platformy analitycznej w zastosowaniu związanym z monitoringiem rozwoju pandemii. Tydzień później spółka publikuje kolejne rozwiązanie - tym razem zaawansowana analityka powiązała zasoby służb medycznych i mundurowych w walce z koronawirusem" - czytamy w komunikacie.

"Platforma DataWalk jest zaawansowanym produktem analitycznym, który można szybko zasilać danymi, co pozwala nam dostarczać nowe możliwości wykorzystania systemu w bardzo krótkim czasie, np. predykcja zachorowań w wybranych obszarach. Otrzymaliśmy zapytania dotyczące możliwości analizy bieżącej sytuacji pod kątem dystrybucji zasobów. Odpowiedź powstała w kilka dni, efekt można zobaczyć na opublikowanym przez nas wideo" - powiedział prezes Paweł Wieczyński, cytowany w komunikacie.

Przykładem pierwszych wyzwań w zarządzaniu zasobami może być dostępność sprzętu, ludzi, środków sanitarnych i medycznych dla służb medycznych i mundurowych niosących pomoc i zapewniających bezpieczeństwo.

DataWalk udostępnia gotowe środowisko analityczne, a wyspecjalizowane służby mogą z niego korzystać dodając dowolne dane (np. dotyczące szpitali, zatrudnienia, sprzętu, aktualne i potencjalne epicentra zachorowań, a także informacje z aptek czy o ruchu granicznym), podano także.

"Na tej podstawie właściwe organy mogą podejmować decyzje o organizacji pracy i dystrybucji zasobów na niespotykaną dotąd skalę. Przewagą technologiczną DataWalk jest to, że od przekazania środowiska do załadowania danych i pierwszych analiz mija zaledwie kilka godzin, co w obecnej sytuacji jest krytyczne" - wskazano dalej.

"Jesteśmy gotowi, oferujemy naszą technologię oraz ekspertów, prowadzimy rozmowy z różnymi instytucjami w kraju i zagranicą licząc, że będziemy mogli pomóc. W tej chwili nie ma nic ważniejszego niż skrócenie czasu w dotarciu do istotnych informacji, które mogą przełożyć się na skuteczne działanie i dobrą organizację - dodał prezes.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

