Resort podkreślił, że pacjentka trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Wcześniej leczyła się na własną rękę i zbyt późno zwróciła się o pomoc - zaznaczyło ministerstwo w serwisie Telegram. Zmarła dobę po przyjęciu do szpitala. Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 na Ukrainie wzrosła do trzech. Łącznie odnotowano 21 przypadków zakażenia.

Według lokalnych mediów kobieta miała 56 lat, a jej małżonek niedawno wrócił z zagranicy i obecnie jest hospitalizowany.

Ukraińskie Centrum Zdrowia Publicznego sprecyzowało, że najwięcej - 10 - przypadków zakażenia odnotowano w obwodzie czerniowieckim w południowo-zachodniej części kraju. W Kijowie potwierdzono trzy przypadki, po dwa w obwodzie kijowskim, żytomirskim i dniepropietrowskim oraz po jednym w obwodzie iwano-frankowskim i donieckim.

Pięć spośród 21 przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono w czwartek.

