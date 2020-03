Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Strategia grupy kapitałowej Aplisens na lata 2020-2022 zakłada m.in. przeznaczenie na inwestycje 24 mln zł wobec 38 mln zł inwestycji zrealizowanych w ramach poprzedniej strategii (na lata 2017-2019), podała spółka. Kwota ta jest efektem zaspokojenia potencjału produkcyjnego na najbliższe lata.



"W ramach przyjętej polityki inwestycyjnej zarząd planuje przeznaczyć na inwestycje kwotę 24 mln zł, co w porównaniu do 38 mln zł zrealizowanych inwestycji w ramach poprzedniej strategii oznacza istotny spadek, który wynika z zaspokojenia potencjału produkcyjnego na najbliższe lata" - czytamy w komunikacie.



Na koniec 2019 roku grupa posiadała 11,5 mln zł środków pieniężnych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych i nie korzystała z żadnych linii kredytowych. Zarząd planuje realizację planów inwestycyjnych konsekwentnie przy wykorzystaniu środków własnych, podano w prezentacji strategii.



Inwestycje mają wynieść 7,2 mln zł w 2020 r., 10,4 mln zł w 2021 r. i 6,3 mln zł w 2022 r., podano w prezentacji.



Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,5 mln zł w 2019 r.



