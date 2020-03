Forum Rozwoju Przemysłu rozpoczęło działalność, proponuje nowe wsparcie dla firm



Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Forum Rozwoju Przemysłu rozpoczęło działalność i przygotowało propozycje instrumentów wsparcia przedsiębiorstw polskiego przemysłu w czasie i na skutek epidemii koronawirusa, podało Forum.

"Uroczyste podpisanie Memorandum w ramach powołania Forum Rozwoju Przemysłu, pierwotnie zaplanowane na 10 marca br. w Pałacu Prezydenckim z udziałem prezydenta RP zostało odwołane z powodu zagrożenia epidemicznego i zwołania tego dnia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Niemniej jednak FRP rozpoczęło swoje prace, a organizacje partnerskie Forum w trosce o ochronę tak istotnej gałęzi gospodarki, którą jest przemysł, rozpoczęły pracę nad najistotniejszym w tym momencie tematem, jakim jest przedstawienie instrumentów wsparcia przedsiębiorstw polskiego przemysłu w czasie i na skutek epidemii koronawirusa" - czytamy w informacji.

Lista postulatów została przekazana do Prezesa Rady Ministrów, a także ministrów, przedstawicieli komisji sejmowych i senackich oraz kluczowych dla bezpieczeństwa orzędów.

Forum Rozwoju Przemysłu (FRP) to dobrowolne porozumienie zawarte z początkiem marca 2020 roku, które zostało zainicjowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC), która jako jedna z największych organizacji przemysłowych, reprezentujących sektor chemiczny na arenie krajowej i międzynarodowej, zaprosiła do współpracy aktywne organizacje branżowe reprezentujące różne sektory przemysłu w Polsce: Polską Izbę Odzysku i Recyklingu Opakowań, Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego oraz Związek Pracodawców AGD - APPLiA.

Forum podkreśla, że obecna sytuacja związana z wprowadzeniem stanu epidemicznego w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa w Polsce oraz w pozostałych państwach Unii Europejskiej nie sprzyja gospodarce, w tym przemysłowi - a więc sektorowi zajmującemu pierwsze miejsce w budowaniu polskiego PKB, z blisko 22-proc. udziałem.

"W wielu miejscach pracy ograniczono lub zawieszono produkcję, a pracownicy na stanowiskach biurowych często zostali odesłani na pracę zdalną lub urlopy. Trzeba pamiętać, że tylko w polskim przemyśle zatrudnionych jest ponad 3,2 mln osób, co stanowi ok. 20% w zatrudnieniu ogółem w Polsce, a wartość produkcji sprzedanej wynosi przeszło 1,5 bln zł. Nie ma wątpliwości, że zaistniała sytuacja, już teraz, w momencie ogólnopolskiej kwarantanny, stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla przedsiębiorców, jak i całej administracji" - czytamy dalej.

Organizacja przedstawiła blisko sto postulatów w zakresie: finansowania przedsiębiorstw, pomocy publicznej, podatków, relacji inwestorskich, stosunków pracy, transportu i infrastruktury krytycznej (w tym paliw płynnych), BHP i prewencji, rynku energii i mediów energetycznych oraz dotyczących zachowania dojazdu do miejsca pracy i kontynuacji pracy zakładu.

(ISBnews)