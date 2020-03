"Zawieszamy wszystkie połączenia lotnicze, dzięki którym do Wietnamu przybywają obcokrajowcy. Chodzi o zredukowanie liczby przyjeżdżający z zagranicy do minimum" - wyjaśnił Nguyen w komunikacie opublikowanym w sobotę. Szef rządu nie podał, jak długo będzie obowiązywać to zarządzenie.

Do soboty w Wietnamie zarejestrowano 92 przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Nie odnotowano dotąd żadnego zgonu.

Według nowych zasadach wszystkie osoby wjeżdżające do Wietnamu muszą przejść obowiązkową kwarantannę. Wcześniej w sobotę wietnamskie ministerstwo transportu podało, że zobowiązuje linie lotnicze do przygotowania dla pasażerów odpowiednich formularzy, mierzenia im temperatury przed wejściem do terminali i sterylizowania samolotów. Po południu rząd poinformował o zawieszeniu wszystkich zagranicznych rejsów przychodzących.

Zaostrzono też kontrolę osób przybywających do Wietnamu innymi środkami transportu.

Osoby przyjeżdżające do tego azjatyckiego kraju w celach dyplomatycznych oraz oficjalnych mają być poddane izolacji na terenie placówek dyplomatycznych albo hoteli pod nadzorem służb medycznych.

