Inter Cars miał szacunkowo 227 mln zł zysku w 2019 r., wzrost o 2% r: r



Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Inter Cars odnotował 227 mln zł szacowanego skonsolidowanego zysku za 2019 r., co oznacza wzrost o 2% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej wyniosły w 2019 r. 8 764 mln zł.

Wstępny szacowany skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej spółki za IV kw. roku 2019 wyniósł 46 mln zł i jest wyższy o 9% r/r, podano.

"W ocenie zarządu spółki, rok 2019 należy uznać za pozytywny dla grupy kapitałowej spółki. Zarząd jest zadowolony ze wzrostu przychodów i dynamiki zysków. Uporządkowano wiele procesów wewnętrznych kluczowych dla obsługi klientów, poprawiono rotację magazynową i obniżono stan zapasów, ponadto udało się ograniczyć zadłużenie grupy mierzone wskaźnikiem dług netto do EBITDA" - czytamy w komunikacie.

Na przełomie 2019 i 2020 r. ukończono rozbudowę magazynu centralnego w Zakroczymiu, co - zdaniem zarządu - spółki może mieć pozytywny wpływ na wyniki w 2020 r.

"Szacunkowy wskaźnik poziomu zadłużenia grupy kapitałowej spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku, określony jako wartość długu netto do EBITDA na dzień 31 grudnia 2019 roku, wyniósł ok. 2,8" - czytamy dalej.

Szacowany poziom zapasów w grupie kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 2 063 mln zł i jest niższy o ok. 6% w stosunku do stanu na koniec roku 2018.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez spółkę i jej grupę kapitałową w roku 2019 zostaną przekazane w skonsolidowanym i jednostkowym raporcie okresowym za rok 2019, które zostaną opublikowane 17 kwietnia 2020 roku.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r.

(ISBnews)