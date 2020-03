Asbis: Przychody wzrosły o ok. 15% r: r do ok. 176 mln USD w II; prognoza - w V



Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Asbisc Enterprises Plc wypracował w lutym 2020 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 176 mln USD, co oznacza wzrost o około 15% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe. Asbis poinformował także, że przesunął publikację prognoz wyników na maj.

"Luty był kolejnym miesiącem dobrej sprzedaży w Asbis. Pomimo niezwykle trudnego czasu, z jakim mierzymy się wszyscy, firma zdołała przewyższyć już i tak wysoką sprzedaż z lutego ubiegłego roku. Sam rynek urósł znacznie mniej, co świadczy o naszej zdolności do przekraczania trendów. Od początku lutego, kiedy ten nowy wirus dotarł na nasze rynki, firmy i instytucje starają się, aby wszystko działało sprawnie. W tym czasie Asbis nie tylko działał bez problemów, ale też zdołał się wzmocnić. Zauważyliśmy większe zapotrzebowanie na sprzęt do pracy zdalnej, taki jak laptopy i monitory. To, w połączeniu z prowadzonymi projektami biznesowymi, na które wirus nie miał wpływu, dało Asbis wzrost przychodów. Naszym zdaniem sektor IT będzie mniej dotknięty przez obecną sytuację, ponieważ żyjemy w erze informacji, w której zapotrzebowanie na sprzęt i oprogramowanie jest większe niż kiedykolwiek wcześniej" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Aabisc Enterprises Plc Siergiej Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Dodał, że Asbis nie widzi jeszcze spowolnienia swoich operacji, wręcz przeciwnie.

"Spodziewamy się jednak, że mogą one do nas dotrzeć, z uwagi na zamykające się granice poszczególnych krajów. Jesteśmy przekonani, że będzie to odczuwane w krótkim terminie. Zdecydowaliśmy się jednak przesunąć prognozę naszych wyników na maj, ponieważ chcemy być pewni, że zaprezentowane rynkowi dane będą dokładne, tak jak do tej pory" - wskazał Kostevitch.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,91 mld USD w 2019 r.

(ISBnews)