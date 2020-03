Celon Pharma i Łukasiewicz inicjują program dot. rozwoju terapii przeciw COVID-1



Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Sieć Badawcza Łukasiewicz i Celon Pharma rozpoczęły wspólny program badawczy, którego celem jest rozwój terapii przeciw COVID-19, podała spółka.

Wspólny program badawczy obejmujący prace nad:

- określeniem potencjału terapeutycznego znanych leków i substancji czynnych (oraz ich kombinacji) dla zbadania ich wpływu na wirus SARS CoV-2,

- opracowaniem innowacyjnych molekuł specyficznie targujących w elementy wirusa SARS CoV-2, co w dłuższej perspektywie pozwoliłoby na opracowanie innowacyjnego leku posiadającego potencjał terapeutyczny przeciw chorom wywoływanym przez wirusy,

- przeprowadzeniem rozwoju przedklinicznego i klinicznego wybranych kandydatów na terapie oraz zabezpieczenie ich dostępności na potrzeby pacjentów w Polsce, podano.

"Do programu badawczego Łukasiewicz wniesie potencjał naukowy i doświadczenie w inżynierii genetycznej, nowych systemów ekspresji genów, diagnostyki genomu, przeciwciał monoklonalnych i wytwarzania wysokooczyszczonych związków o działaniu biologicznym i o strukturze białkowej, a także chemii związków działających leczniczo. Do prac zostaną wykorzystane także wiedza i doświadczenie m.in. w biotechnologii oraz opracowywaniu i wdrażaniu technologii substancji biologicznie czynnych, w obszarze badań przedklinicznych z toksykologią, biodostępnością i równoważnością biologiczną" - czytamy w komunikacie.

Z kolei Celon Pharma wniesie do projektu kompetencje w wytwarzaniu leków w tym leków antywirusowych, doświadczenie w opracowywaniu i rozwoju innowacyjnych leków oraz gotowość do podjęcia testów in vitro, in vivo. Spółka wykorzysta też doświadczenie w przygotowywaniu, organizacji i prowadzeniu badań klinicznych innowacyjnych leków, a także w produkcji oraz rejestracji leków na rynkach krajowym i zagranicznych.

17 marca Celon Pharma poinformował, że rozpoczął strategiczny program testowania, weryfikacji i poszukiwania efektywnego leku, kombinacji leków i/lub reżimu terapeutycznego na COVID-19. Według aktualnych szacunków spółki, testy kliniczne dla wybranych, najbardziej efektywnych kombinacji leków mogłyby się rozpocząć na początku 2021 roku.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to unikalna w skali kraju, licząca się międzynarodowo sieć instytutów badawczych przygotowana merytorycznie i organizacyjnie do prowadzenia działalności badawczej i wdrożeniowej. Prace B+R prowadzone w Sieci odpowiadają na takie wyzwania społeczne jak zdrowie, zrównoważona gospodarka i energia, inteligentna mobilność oraz transformacja cyfrowa. Szczególną misją Sieci Badawczej Łukasiewicz jest koordynowanie działań kreatywnych ludzi, którzy tworzą z pasją innowacyjne rozwiązania dla rozwoju polskiej gospodarki.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)