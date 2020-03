Qubic Games chce wzmocnić pozycję jako wydawca niezależnych gier premium



Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - QubicGames planuje zdecydowanie wzmocnić w latach 2020-2021 pozycję jako wydawca niezależnych gier premium nie tylko na konsole Nintendo Switch, ale też konsole Sony i Microsoft oraz komputery PC/Mac, podała spółka, przedstawiając zarys strategii.

Dlatego najważniejszym celem na rok 2020 jest podpisane umów na dystrybucje gier o znacząco wyższym potencjale od obecnie wydanych, w przedziale cenowym od 14,99 do 29,99 USD/EUR zarówno na konsole Nintendo Switch, jak i konsole Sony i Microsoft (w tym konsole nowej generacji) oraz komputery PC/Mac, które zostaną wydane w latach 2020-21, poinformowano.

"Już obecnie spółka posiada umowy na wydanie znacząco większych tytułów, takich jak 'Door Kickers', 'Epistory: Typing Chronicles', 'Dex' czy 'Real Boxing'. Obecnie spółka ewaluuje szereg projektów oraz prowadzi negocjacje w celu pozyskania kolejnych gier z jeszcze większym potencjałem na konsole i komputery PC/Mac. Wprowadzanie kolejnych projektów w przedziale cenowym 14,99-29,99 USD/EUR powinno stopniowo zwiększać przychód oraz zysk z każdej sprzedanej kopii gry, co jest kolejnym celem QubicGames" - czytamy w komunikacie.

Niewątpliwie ważnym celem w roku 2020 będzie również rozwinięcie dystrybucji gier na konsoli Nintendo Switch na rynku japońskim. W chwili obecnej spółka przygotowuje do certyfikacji 5 tytułów, jednocześnie planuje w przyszłości wydawać część nowych gier na rynku japońskim wraz z wydaniem ich na rynkach zachodnich, podano również.

W roku 2020 QubicGames planuje kolejne inwestycje, przede wszystkim jako współzałożyciel nowych podmiotów mających unikalny model biznesowy i działający w branży gier wideo, zapowiedziano także.

"Duża liczba premier, coraz bardziej doświadczony zespół wydawniczy oraz pozyskiwanie coraz większych tytułów na lata 2020-21 pozwala optymistycznie patrzeć na przyszłość spółki. Celem zarządu jest utrzymanie obecnego trendu wzrostowego, zarówno co do ilości sprzedawanych gier, jak i marży z każdej sprzedanej sztuki gry, co razem wpłynie na wzrost przychodów i zysków uzyskiwanych ze sprzedaży gier" - czytamy dalej.

W ubiegłym roku - zgodnie z zapowiedziami - spółka wprowadziła 25 gier na konsole Nintendo Switch, z czego 12 gier w IV kwartale 2019 r. Dzięki dużej liczbie wydanych tytułów, udanej kampanii na 15-lecie spółki oraz świątecznej kampanii giveaway, spółka zanotowała bardzo udany rok. W roku 2019 sprzedała łącznie 1 537 150 sztuk gier na konsole Nintendo Switch, a baza unikalnych graczy gier płatnych i bezpłatnych na konsoli Nintendo osiągnęła zapowiadane 3 mln użytkowników. W roku 2019 przychody ze sprzedaży wyniosły 9 144,7 tys. zł i wzrosły o 161% r/r. W tym okresie spółka osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 1 051,4 tys. zł w porównaniu do 33,2 tys. zł straty w roku 2018, podsumowano

QubicGames jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

