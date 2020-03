"Chcemy, by firmy nie musiały martwić się nowymi obowiązkami w tym trudnym dla nich czasie. Dlatego po decyzji o przesunięciu terminów zw. z nowym #JKP VAT i #CRBR, zdecydowaliśmy się też przełożyć w czasie stosowanie #NowaMatrycaVAT"- napisał w poniedziałek na Twitterze minister finansów Tadeusz Kościński.

"Zaktualizowanie danych księgowych oraz magazynowych związanych z weryfikacją nowych symboli klasyfikacyjnych i nowych stawek podatku VAT, czy też wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących, mogą powodować dodatkowe trudności dla dużej liczby podatników" – wyjaśnił cytowany w komunikacie MF wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Resort finansów wytłumaczył, że do 30 czerwca br. będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do tej ustawy dotyczące stawek tego podatku; do celów opodatkowania VAT będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008); a wydane do 30 czerwca br. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 2020 r

Ministerstwo Finansów w lipcu 2019 r. po przyjęciu przez Sejm nowelizacji ustawy o VAT, która wprowadza nową matrycę stawek tego podatku zwracało uwagę, że dzięki nowelizacji uproszczone zostaną przepisy oraz obniżone stawki na niektóre popularne produkty. Wskazano wówczas, że stawki VAT zostaną obniżone m.in. dla: e-booków z 23 proc. na 5 proc., e-prasy z 23 proc. na 8 proc. Dodano, że niższy VAT obejmie także pieczywo, produkty dla niemowląt i dzieci (smoczki, foteliki, pieluszki), produkty higieniczne dla kobiet czy cytrusy.

Przepisy w zakresie nowego systemu stawek VAT miały być stosowane od 1 kwietnia 2020 r., poza obniżonymi stawkami VAT dla e-booków i e-prasy, które weszły w życie 1 listopada 2019 r.

