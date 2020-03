Vivid Games: Prognoza zakładająca 3 mln zł zysku netto w 2020 r. niezagrożona



Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Vivid Games ocenił, że realizacja prognozy na ten rok, zakładającej niespełna 19 mln przychodów ze sprzedaży i 3 mln zł zysku netto, pozostaje niezagrożona, podała spółka.

"W ramach oceny zarząd emitenta wziął pod uwagę następujące czynniki:

a) wstępne wyniki finansowe za pierwsze dwa miesiące 2020 tj.:

i. skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń i luty 2020 spodziewane na poziomie 2,68 mln zł,

ii. skonsolidowany zysk netto za styczeń i luty 2020 spodziewany na poziomie 0,38 mln zł;

b) nieprzewidziane i nadzwyczajne czynniki makroekonomiczne [...] oraz

c) obserwowany w ostatnim okresie wzrost kursów wymiany walut, w których emitent uzyskuje przychody (słaby złoty) skutkujący wzrostem przychodów emitenta w PLN" - czytamy w komunikacie.

Zauważalny, 50-proc. wzrost przychodów r/r to efekt m.in. wyraźnego wzrostu gry "Real Boxing 2" w lutym oraz zwiększenia pobrań wszystkich produktów spółki.

"Jesteśmy zadowoleni z wyników pierwszych dwóch miesięcy roku. Osiągnięte w lutym rezultaty są wyższe niż zakładaliśmy, dzięki skokowemu wzrostowi pobrań i przychodów z gry 'Real Boxing 2'. Obserwujemy również około 25% wzrost pobrań wszystkich produktów w porównaniu do stycznia, przy czym największy wzrost, o około 200%, odnotowaliśmy w Chinach, w kraju wówczas najbardziej dotkniętym pandemią. Na wyniki marca dodatkowo wpłynie osłabiający się złoty, dzięki czemu, podobnie jak cała branża, notujemy wyższe przychody" - powiedział CEO Vivid Games Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie.

W ocenie spółki, w związku z wprowadzanymi przez władze publiczne różnych krajów ograniczeniami przemieszczania i gromadzenia się osób może nastąpić wzrost nakładów gospodarstw domowych na konsumpcję rozrywki dostępnej cyfrowo, w tym gier mobilnych, co może pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe, wskazano także.

"Mimo globalnych zawirowań, na dzień dzisiejszy prognoza nie jest zagrożona" - dodał Kościelny.

W 2020 roku Vivid Games planuje wydać 15 premier gier mobilnych w tym mid-corowych gier "Amusing Heroes", "SMOOTS: Summer Games" oraz podpisanej niedawno "Knights Fights 2". Większa część portfolio trafi na Nintendo Switch we współpracy z QubicGames: będą to m.in. gry "Real Boxing 2", "Mayhem Combat", "Godfire", jak również gry segmentu casual.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)