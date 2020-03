Alumetal przekazał 250 tys. zł na pomoc w walce z koronawirusem



Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Alumetal wpłacił na Fundusz Interwencyjny Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 250 tys. zł na pomoc w walce z koronawirusem, podała spółka.

"Doceniamy to, że Fundacja WOŚP działa niezwykle efektywnie i transparentnie, co wpisuje się również w naszą filozofię funkcjonowania. Uznaliśmy, że będzie to właściwa forma wsparcia walki z koronawirusem. Działając z Fundacją WOŚP, możemy realnie pomóc w znacznie większym stopniu niż w pojedynkę" - powiedziała prezes Agnieszka Drzyżdżyk, cytowana w komunikacie.

Fundacja WOŚP zamówiła łóżka dla oddziałów intensywnej terapii oraz indywidualne pakiety ochrony biologicznej, składające się z kombinezonów, butów, panoramicznych gogli, rękawiczek i worków na odpady, podano także.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)