Alumetal zakłada ograniczanie produkcji od kwietnia



Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Alumetal do końca marca zaplanował wykorzystanie 100% zdolności produkcyjnych, natomiast w kolejnych tygodniach zakłada ograniczanie produkcji, poinformowała prezes Agnieszka Drzyżdżyk.

"Ciągle produkujemy, kontynuujemy swoją produkcję. Oczywiście, sytuacja jest tak dynamiczna, że planujemy w krótkich interwałach czasowych, natomiast do końca marca zaplanowaliśmy 100-proc. wykorzystanie naszych zdolności produkcyjnych. Planujemy w kolejnych tygodniach, jeśli klienci będą tak realizować zaplanowane przestoje, jak informują, dalsze ograniczenie naszej produkcji, ale kontynuację. Zakładamy nawet 50-proc. ograniczenie produkcji w kolejnych tygodniach. Natomiast za wcześniej jest jeszcze, żeby przesądzać w których tygodniach jaki scenariusz nastąpi" - powiedziała Drzyżdżyk podczas telekonferencji.

Zarząd ma przygotowane plany dla poszczególnych zakładów na wypadek przestojów.

"Bardzo byśmy chcieli, żeby to właśnie Alumetal był spółką, która jako ostatnia wyłączy produkcję i jako pierwsza ponownie wystartuje" - dodała prezes.

Zwróciła uwagę, że większość europejskich konkurentów rozpoczęła lub planuje przestoje.

"Jeszcze na początku 2020 r. priorytetem było zdecydowane przebicie wolumenu sprzedaży powyżej 200 tys. ton. Na chwilę obecną, biorąc pod uwagę rozwój pandemii, priorytetem zarządu jest podejmowanie takich decyzji handlowych i operacyjnych, aby jeszcze lepiej poprawiać sytuację rynkową spółki, pomimo wyjątkowo trudnej koniunktury, sytuacji w przemyśle motoryzacyjnym" - wskazała także Drzyżdżyk.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)