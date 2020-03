„Krym został sześć lat temu nielegalnie zaanektowany (przez Rosję - PAP). Niemcy będą wspierać terytorialną suwerenność i integralność Ukrainy” - powiedział Maas po wirtualnym spotkaniu z Kułebą.

Rozmowy odbyły się za pomocą łącza wideo, a oświadczenia kierowane do mediów zostały następnie opublikowane na stronach niemieckiego resortu spraw zagranicznych. Obaj politycy pozostają w stolicach swoich krajów z powodu pandemii koronawirusa.

Jak wynika z raportów Rady Praw Człowieka ONZ na terytorium wschodniej Ukrainy dochodzi do torturowania ukraińskich jeńców – zaznaczył Maas. Ich sytuacja musi zostać wyjaśniona, a „Rosja musi wpłynąć na separatystów” - dodał.

Mając na uwadze nowe zagrożenia związane z koronawirusem „musimy zapobiec dalszemu pogłębianiu się kryzysu humanitarnego na wschodzie Ukrainy” - oświadczył Maas. Należy zadbać o dostarczanie artykułów spożywczych i medycznych, w szczególności z myślą o osobach starszych – tłumaczył szef niemieckiej dyplomacji.

Maas podziękował stronie ukraińskiej za pomoc w zorganizowaniu powrotu niemieckich obywateli z terytorium Ukrainy drogą lotniczą.

„Będziemy troszczyć się o każdego obywatela Ukrainy, który będzie chciał wrócić do domu” - zapewnił w odpowiedzi na prośbę Kułeby, aby Niemcy pomogły w sprowadzaniu Ukraińców z innych kontynentów na lotniska w Europie, tak by następnie rząd w Kijowie mógł zorganizować dla nich dalsze loty do Ukrainy. Taka pomoc jest potrzebna w szczególności osobom, przebywającym w krajach Ameryki Południowej - uściślił Kułeba.

Szef dyplomacji RFN wyraził na koniec nadzieję na rychłe osobiste spotkanie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, „aby razem pracować na rzecz zakończenia wojny na wschodzie Ukrainy".

>>> Czytaj też: Dlaczego Ukraina jest ważna dla USA? Oto trzy kluczowe powody, których nie rozumie część elit [OPINIA]