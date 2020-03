Apteki mogą zrobić środek do dezynfekcji na bazie konsumpcyjnego spirytusu

Źródło: PAP

Apteki posiadające izby recepturowe do przygotowywania leków, mogą zrobić roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę na bazie spirytusu konsumpcyjnego - poinformował we wtorek Główny Inspektor Farmaceutyczny Paweł Piotrowski.