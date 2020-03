Dodała, że przed końcem tygodnia zostaną podane szczegóły.

Od 12 marca do 10 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach są zawieszone. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.

We wtorek RMF na swojej stronie internetowej podało, że MEN i CKE chcą przeprowadzić próbne egzaminy: próbny egzamin ósmoklasisty ma się odbyć od 30 marca do 1 kwietnia, a próbna matura od 2 kwietnia do 8 kwietnia.

"Wiemy, że wiele szkół co roku przeprowadza próbne egzaminy. W tym roku, mając na uwadze wyjątkową sytuację zawieszenia zajęć w szkołach, wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną chcemy wesprzeć dyrektorów i nauczycieli w tej kwestii, aby mogli skupić się na realizacji zadań w nowej sytuacji," - powiedziała rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska.

"Do końca tygodnia poinformujemy o szczegółach dotyczących próbnych egzaminów. Chcemy, aby mimo zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i przygotowania do egzaminów. Ze względu na to, że szkoły będą zamknięte do świąt Wielkanocnych, przygotowujemy się do tego, by uczniowie mieli możliwość poćwiczenia i sprawdzenia się przed egzaminem kończącym szkołę podstawową," - dodała Ostrowska.

Przypomniała, że egzaminy próbne mają charakter diagnozy, a jej celem jest umożliwienie uczniom, rodzicom i nauczycielom określenie tego, co uczniowie opanowali już dobrze, a nad czym muszą jeszcze popracować. "Chcemy, aby uczniowie, którzy w tym roku kończą szkołę średnią, również mieli możliwość przećwiczenia swoich umiejętności i wypróbowania swoich sił. O szczegółach poinformujemy już wkrótce" - zaznaczyła Ostrowska.

Podkreśliła, że nadal aktualne są ogłoszone wcześniej terminy egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego. Egzamin ósmoklasisty ma być przeprowadzony w dniach 21-23 kwietnia, matury mają rozpocząć się 4 maja.

Rzeczniczka MEN wskazała, że wsparciem dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych są zestawy zadań powtórkowych, publikowane codziennie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. "Cieszą się one olbrzymim zainteresowaniem. W ubiegłym tygodniu każdego dnia pobierało je ze strony CKE ponad 175 tys. osób. To pokazuje, że uczniowie potrzebują sprawdzenia swoich sił i przećwiczenia materiału przed egzaminami. Stąd propozycja próbnych egzaminów" - powiedziała.

"Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Przygotowujemy się na różne scenariusze. Dla nas kluczowe są wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, a także to, jak rozwijać się będzie sytuacja epidemiczna w kraju," - zaznaczyła Ostrowska.

"Chcemy skupić się na tym, aby pomóc nauczycielom, dyrektorom szkół, placówek oświatowych w nauce zdalnej z uczniami. Apelujemy do nauczycieli o rozsądne stopniowanie przekazywanych uczniom poleceń. Przygotowaliśmy rekomendacje dla nauczycieli, z jakich narzędzi korzystać," - dodała.

Przypomniała, że na platformie epodreczniki.pl, stronach cke.gov.pl czy gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć materiały do zdalnej pracy z uczniami.

