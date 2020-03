Lokum Deweloper rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok



Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Lokum Deweloper zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie całości zysku wypracowanego przez spółkę w 2019 roku na kapitał zapasowy, podała spółka.

"Zarząd zawnioskował, aby całość zysku netto wypracowana przez spółkę w 2019 r., w łącznej kwocie 39 526 890,19 zł [...] została przeznaczona na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Powyższa rekomendacja uzasadniona jest aktualną sytuacją związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2, która negatywnie wpływa na sytuację gospodarczą kraju, a także otoczenie ekonomiczne spółki. Pandemia przyczyni się do utrudnienia realizacji inwestycji deweloperskich, jednak na chwilę obecną dokładne skutki rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 są trudne do przewidzenia, wyjaśniono.

"Mamy świadomość wyzwań, jakie czekają nas w bieżącym się roku. Nasze działania koncentrować się będą na realizacji już uruchomionych inwestycji oraz przygotowaniu nowych inwestycji na posiadanych gruntach. Zakładamy, że epidemia obniży popyt na mieszkania i spowolni tempo realizacji budów. Będzie to trudny czas dla całej gospodarki. Aby możliwie dobrze przygotować się na te okoliczności, rekomendujemy zatrzymanie całego zysku za 2019 w spółce" - napisał prezes Bartosz Kuźniar w liście do akcjonariuszy.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)