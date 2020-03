XTPL ma zamówienia na dostawę nanotuszu dla koncernu z regionu EMEA



Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - XTPL otrzymało zamówienia na dostawę nanotuszu dla jednego z koncernów z regionu EMEA działających w branży wyświetlaczy i kilku innych sektorach zaawansowanej elektroniki, podała spółka.

"Nasz kolejny klient wytwarza m.in. urządzenia na linie produkcyjne dedykowane dla branży wyświetlaczy. To międzynarodowy koncern z siedzibą główną w regionie EMEA. Zakup nanotuszu przez partnera, z którym prowadzimy rozmowy na temat wdrożenia naszej technologii przybliża spółkę do komercyjnego wejścia na rynek zaawansowanej elektroniki" - powiedział prezes XTPL Filip Granek, cytowany w komunikacie.

Kwota przychodu z dostawy jest nieistotna z punktu widzenia potencjalnej współpracy z ww. kontrahentem. Natomiast sam fakt kolejnego komercyjnego zamówienia jest istotny z punktu widzenia spółki i jednocześnie potwierdza możliwość do rozpoczęcia współpracy z ww. kontrahentem w zakresie wejścia na rynek w branży klienta, podano także.

"Nanotusze polskiej spółki są interesujące dla producentów z kilku sektorów przemysłu, ponieważ wykazują innowacyjne właściwości fizyko-chemiczne. To między innymi przełomowe formuły nanotuszów pozwalają XTPL osiągać tak znakomite rezultaty, jeśli chodzi o precyzję druku" - czytamy dalej.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,27 mln zł w 2018 r.

