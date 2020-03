Klabater: Premiera gry 'This is the Zodiac Speaking' zaplanowana na 24 września



Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Klabater wyznaczył datę premier gry "This is the Zodiac Speaking" na 24 września br., podała spółka.

"Gra trafi do sprzedaży 24 września br. Producentem tytułu jest studio Punch Punk Games. Projekt zadebiutuje jednocześnie w wersji na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC i Mac. To już druga po 'Harry at the End of The World' gra wydana wspólnie przez spółki Klabater i Punch Punk Games" - czytamy w komunikacie.

"This is the Zodiac Speaking" to gra z gatunku thriller psychologiczny, oparta na prawdziwej, historii seryjnego mordercy ze Stanów Zjednoczonych, o pseudonimie Zodiak.

"Historia Zodiaka to w USA już legenda. Powstało wiele książek, seriali i filmów pełnometrażowych na ten temat, ale my stawiamy sobie inne wyzwanie. Chcemy, by gracz poczuł ciarki na plecach i z biernego odbiorcy tej opowieści stał się jej aktywnym uczestnikiem, znalazł się w centrum tych dramatycznych wydarzeń i poczuł autentyczną grozę" - powiedział szef Punch Punk Games Krzysztof Grudziński, cytowany w komunikacie,

Gra oferuje dwa tryby rozgrywki. Pierwszy - dla zaawansowanych graczy - łączy elementy narracyjne z elementami akcji i skradanki. Drugi - detektywistyczny, skupiający się na samej opowieści - został zaprojektowany z myślą o graczach preferujących wolniejsze tempo rozgrywki.

"Historie oparte na prawdziwych wydarzeniach, z odniesieniem do rzeczywistości, mają olbrzymi potencjał komercyjny i duże grono odbiorców. Zodiak to wyrazista amerykańska historia, wciąż żywa, który mimo upływu lat, ma nadal ogromny wpływ na światową kulturę. Seryjni mordercy i ich zbrodnie fascynują widzów i czytelników od lat. W produkcji Punch Punk Games i Klabatera gracze będą mogli zapoznać się z faktami i spekulacjami dotyczącymi króla seryjnych morderców nieuchwytnego Zodiaka. Jestem pewien, że to będzie przygoda, która nikogo nie pozostawi obojętnym" - dodał członek zarządu Klabatera Michał Gembicki.

