Backlog Selvity na 2020 r. ma obecnie wartość ok. 79 mln zł (+43% r: r)

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Backlog Selvity na 2020 r. (rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień 18 marca kontraktów handlowych oraz umów o dotacje) wynosi obecnie ok. 79 mln zł i jest o 43% wyższy niż rok wcześniej, podała spółka.

"Selvita systematycznie umacnia swoją pozycję na globalnym rynku przedklinicznych CRO (ang. Contract Reseach Organization). Nasza oferta dociera do blisko 600 klientów działających na 5 kontynentach. Rośnie zainteresowanie usługami Selvity w USA i Wielkiej Brytanii, czyli w krajach o strategicznym znaczeniu dla naszej branży. Pomocnym w budowaniu naszej pozycji jest fakt, że na przestrzeni ostatnich lat Polska stała się miejscem coraz częściej i chętniej wybieranym przez globalne firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne, szukające partnerów mogących zaoferować wysokospecjalistyczne usługi. Te czynniki w połączeniu z wysokimi kompetencjami zespołu naukowego oraz wykorzystaniem najnowszych technologii badawczych wpływają na dynamiczny wzrost nowych zleceń i skokową poprawę wyników finansowych. Zrealizowane kontrakty, relacje zbudowane w ubiegłym roku dają nam solidne fundamenty do dalszego wzrostu w roku 2020, czego miernikiem jest pokaźny backlog" - skomentował prezes Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie.

W segmencie usługowym w dwóch głównych obszarach - odkrywania leków oraz usług regulacyjnych - całkowity backlog komercyjny wynosi obecnie 65,9 mln zł i jest o 58% wyższy od portfela zamówień z marca ub.r., podano także.

"Rekordowo duży portfel zleceń pozyskanych od początku roku pozwala nam w tych dniach skupić się na działaniach zabezpieczających i realizacji projektów spokojnie przygotowując się na dalszy rozwój sytuacji związanej z koronawirusem. Obecny stan epidemii nie zagraża ciągłości naszej pracy. Sytuacja, z którą mierzy się teraz cały świat dobitnie pokazuje, jak strategicznie ważne są prace nad nowymi lekami i terapiami. Rosnące zapotrzebowanie na badania przedkliniczne nowych leków oraz gwałtowny wzrost znaczenia sektorów farmaceutycznych i biofarmaceutycznych będzie dodatkowym długoterminowym czynnikiem wpływającym na zwiększające się zapotrzebowanie na nasze usługi" - dodał Sieczkowski.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

