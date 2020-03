PKN Orlen zwiększy pomoc zw. z koronawirusem o kolejne 4 mln zł



Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Fundacja Orlen zwiększyła do 10 mln zł (z wcześniejszych 6 mln zł) pomoc dla szpitali walczących z epidemią koronawirusa, podał PKN Orlen. Pieniądze zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby placówek, głównie na zakup sprzętu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej. Wsparcie przyspieszy diagnozowanie oraz leczenie zakażonych osób, a także zwiększy bezpieczeństwo lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych.

"Zaangażowanie społeczne, a w szczególności realizacja inicjatyw prozdrowotnych to jeden z priorytetów naszej aktywności dobroczynnej. Fundacja Orlen podejmuje konkretne działania, dzięki którym placówki medyczne w całym kraju od lat mogą realizować inwestycje pozwalające nieść pomoc pacjentom. Działania Fundacji Orlen wpisują się w apel premiera Mateusza Morawieckiego o solidarność z tymi, którzy są w potrzebie. Dziś jest to przede wszystkim służba zdrowia i jej pracownicy, którzy z ogromnym poświęceniem wykonują swoje obowiązki. Wspieramy ich wysiłki i zaangażowanie w ratowanie życia i zdrowia Polaków, przekazując darowizny w łącznej kwocie 10 mln zł na zakup sprzętu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej, niezbędnych w walce z koronawirusem" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Fundacja Orlen w tym tygodniu przeznaczyła już 6 mln zł dla 11 szpitali w całej Polsce, które za otrzymane darowizny m.in. poszerzą bazę laboratoryjną, zakupią karetki, sprzęt medyczny, a także kombinezony ochronne, gogle, przyłbice, maseczki i rękawiczki chirurgiczne oraz środki dezynfekcyjne. Kolejne 4 mln zł także trafią do placówek medycznych walczących z koronawirusem. Trwają finalne ustalenia, które szpitale i na jakie potrzeby otrzymają wsparcie, poinformowano.

Wcześniej, w I kwartale tego roku, Fundacja Orlen przekazała placówkom medycznym blisko 400 tys. zł. Ponad 90 tys. zł na zakup spirometrów otrzymał Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, z którym PKN Orlen realizuje program prozdrowotny dla mieszkańców Płocka i sąsiednich powiatów. Pomoc trafiła również m.in. do Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi na wsparcie diagnostyki kobiet ciężarnych oraz na utworzenie Pododdziału Udarowego w ramach Oddziału Neurologii Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, wynika z komunikatu.

W 2019 roku wsparcie Fundacji Orlen na ochronę i promocję zdrowia wyniosło blisko 5 mln zł. Pieniądze otrzymało m.in. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie na zakup specjalistycznego echokardiogramu. Środki finansowe trafiły również do małych pacjentów Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka, wymieniono.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)