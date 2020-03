Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach, które mają związek z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt opublikowano w czwartek na stronach Sejmu.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu noweli, specustawa w związku z COVID-19 wprowadziła zasadę, że w celu przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków w ramach tzw. pracy zdalnej. Zasada ta nie obejmowała jednak funkcjonariuszy: Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SOP, PSP, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej.

"W celu wypełnienia zaistniałej luki, proponuje się dodać przepis, zgodnie z którym możliwością wykonywania pracy zdalnej zostaną objęci ww. funkcjonariusze poszczególnych służb i organów." - czytamy w uzasadnieniu.

Projektowana nowelizacja zakłada również dodanie przepisów dających możliwość wykonywania ustawowych uprawnień policji także w stosunku do osób zdrowych, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne, i które podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu.

Uprawnienia te nie będą obejmowały m.in. czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz niejawnego nadzoru.

"Jednocześnie przewidziano obowiązek usunięcia lub zniszczenia wszystkich informacji, w tym danych osobowych, uzyskanych w trakcie realizacji tych czynności w terminie jednego miesiąca po upływie obowiązywania specustawy." - zaznaczono.

Zgodnie z propozycją Komendant Główny Policji będzie mógł w okresie obowiązywania specustawy wprowadzić pełnienie służby w systemie skoszarowanym, co ma zapewnić sprawną i prawidłową realizację zadań.

Projekt zakłada również zmiany w zakresie orzeczeń lekarskich służb mundurowych. Autorzy projektu proponują wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do służby na określonym stanowisku służbowym wydawane policjantom, funkcjonariuszom SG oraz SOP po przeprowadzeniu badań okresowych i kontrolnych, zachowają ważność w okresie 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Projektowane przepisy zakładają również, że w razie stwierdzenia naruszenia nałożonego obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, państwowy powiatowy inspektor sanitarny może w drodze decyzji nałożyć administracyjną karę pieniężną w wysokości do 30 tys. zł.

Naruszenie takie stwierdza się w szczególności na podstawie ustaleń policji, ale także innych służb państwowych lub uprawnionych podmiotów.

Projekt zakłada również dodanie w kodeksie postępowania karnego przepisu mówiącego, że w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii zajęte przedmioty mające znaczenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego, można nieodpłatnie przekazać podmiotom leczniczym, PSP, Siłom Zbrojnym RP, policji, SG oraz instytucjom państwowym i samorządowym.

Postanowienie o nieodpłatnym przekazaniu przedmiotów wydawałby w postępowaniu przygotowawczym prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

Zmiany dotyczą również więźniów oraz funkcjonariuszy SW. Proponowane przepisy zakładają bowiem wprowadzenie czasowej przerwy w karze, która byłaby orzekana przez sądy penitencjarne. Zmiany objęłyby osoby odbywające karę pozbawienia wolności za tzw. drobne czyny przestępcze, która nie przekraczałaby 3 lat.

"Stwarza się również podstawę do zarządzenia wykonywania kary w postaci umieszczenia skazanego w odpowiednim zakładzie leczniczym, jeżeli zapewnienie ograniczenia albo wyeliminowania ryzyka zakażenia dla skazanego, lub ze strony skazanego, nie jest możliwe w ramach działań podejmowanych w zakładzie karnym" - napisano.

Zmiany zakładają również, że w czasie epidemii koronawirusa posiedzenie sądu penitencjarnego, w którym bierze udział skazany pozbawiony wolności, może się odbyć na odległość, przy użyciu urządzeń technicznych.

Projektodawcy proponują również przedłużenie dobowego wymiaru czasu służby funkcjonariuszy SW do 24 godzin, po których następowałoby co najmniej 48 godzin czasu wolnego. Miałoby to zapewnić lepsze wykorzystanie posiadanych etatów.

>>> Czytaj również: KSP: Od początku dnia ponad 80 kontroli w komunikacji; są pierwsze mandaty karne za gromadzenie się