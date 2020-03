Drageus Games: Premiera gry 'Archaica: The Path of Light' ustalona na 24 IV



Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Drageus Games ustalił datę premiery gry "Archaica: The Path of Light" na konsolę Xbox oraz PlayStation 4 na 24 kwietnia 2020 roku, podała spółka.

"Drageus Games z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 26.03.2020 otrzymał informację, że gra 'Archaica: The Path of Light' przeszła certyfikację na platformach Xbox oraz PlayStation 4. Planowana data wprowadzenia do sprzedaży gry 'Archaica; The Path of Light' na konsolę Xbox oraz PlayStation 4 to dzień 24 kwietnia 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Drageus Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier, zarówno własnych jak i gier innych deweloperów na konsolę Nintendo Switch oraz komputery stacjonarne. Od 2017 roku, czyli od początku działalności spółki, do końca grudnia 2019 roku studio osiągnie liczbę ponad 20 gier wydanych na platformie Nintendo Switch. Cztery z nich stanowią autorskie projekty spółki, pozostałe zostały stworzone przez producentów zewnętrznych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od stycznia 2020 r.

(ISBnews)